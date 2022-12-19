إلهام شاهين تطالب بمنع ظهور "شيوخ التعصب" على الشاشات وتكفير داعش

كتب: محمد الأحمدى

قالت الفنانة إلهام شاهين أنها فخوره بوجودها وسط كوكبة من الإعلاميين والمشايخ والقساوسة وأعضاء البرلمان لمناقشة قضية التعصب، مؤكدة أن معالجة قضية التعصب تتطلب تدخل الدولة، فإذا كان هناك شخص من رجال الدين يظهر على الشاشات وهو متعصب لماذا لا نمنع ظهوره مرة أخرى.

وتابعت خلال كلمتها بالجلسة الثالثة لمنتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية، أن هناك أحد المشايخ قال يجوز أن تتزوج مسيحية ولكن لا تعاملها بالحسنى، وشيخ آخر قال كيف يعنى ضرب الزوجة، وشيخ آخر قال أتركوا المريض يموت لما يكون هناك تبرع بالأعضاء، معقبة: "ربنا جميل جدا ومستحيل تكون دى الديانة الإسلامية وأعتقد إن ربنا خلق دين واحد فقط وتم تقسيمهم فى الديانات السماوية".

وأوضحت أن الخطأ ليس فى الدين ولكن فى من يفسر الدين تفسير خاطئ، مطالبه بضرورة منع كل الأحاديث التى تؤدى للتعصب من على الشاشات وأن يكون تدخل الدولة تدخال حاسما فى هذا الأمر.

وطالبت رجال الدين بتكفير تنظيم داعش ومن على شاكلتهم، فهم شوهوا الدين، والله عز وجل قال فى القرآن "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".