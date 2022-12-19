إصابة 7 أشخاص باختناق إثر تسرب غاز داخل منزل فى المنيا

أصيب 7 أشخاص إثر تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فى محافظة المنيا. تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتسرب غاز بوتاجاز داخل منزل بجوار مسجد الرحمن بمنطقة أرض المولد حي جنوب مدينة المنيا، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بالتسمم والاختناق.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص، تبين أن المصابين هم: خالد صابر إبراهيم 55 عاما، وأبناؤه: ندى 22 عاما، مصطفى 18 عاما، مروان 13 عاما، عمر 20 عاما، وخالد عمار أحمد 5 سنوات، وصابرين عبد الله 42 عاما، وجميعهم مصابون بالتسمم والإختناق وأعراض القئ والهبوط بالدورة الدموية والأول مصاب بالإغماء.

وأفادت التحريات الأولية أن جميع المصابين، يقيمون بمنطقة أرض المولد، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج، وحالتهم العامة مستقرة بعد تلقيهم للرعاية الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.