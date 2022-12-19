إصابة فتاة بحالة تسمم إثر تناولها كمية من العقاقير الدوائية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

استقبل مستشفى القرين المركزى بمحافظة الشرقية، فتاة فى العقد الثانى من العمر مصابة بحالة إعياء شديدة، إثر تناولها عقاقير دوائية بكميات، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى، بوصول "ياسمين م ع" 21 عاما مقيمة نطاق مدينة القرين، مصابة بحالة إعياء شديدة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها داخل المستشفى، وقرر الفريق الطبي تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين من التحريات الأولية، حدوث إصابة الفتاة إثر تناولها أقراص دوائية بكميات، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.