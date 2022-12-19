أوكرانيا: القوات الروسية تقصف "دنيبروبتروفسك" بطائرات بدون طيار ومدفعية ثقيلة

أ.ش.أ

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "دنيبروبتروفسك" بجنوب أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية هاجمت الإقليم بطائرات "كاميكازي" بدون طيار والمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة خلال الليلة الماضية.

وذكر ريزنيشنكو - في منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكتروني نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الرسمية) - أن القيادة الجوية الشرقية التابعة للجيش الأوكراني دمرت طائرتين روسيتين بدون طيار فوق الإقليم كانتا من طراز "شهيد"، ورد الروس على ذلك بإطلاق أكثر من 60 قذيفة صواريخ جراد والمدفعية الثقيلة على منطقة نيكوبول.

وأضاف ريزنيشنكو أن روسيا قصفت بلدات وقرى في 3 مناطق أخرى بالإقليم هي "تشيرفونوهريفكا" و"ميروف" و"مارانيتس"، فيما لم يتم تسجيل إصابات حتى الآن من جراء القصف، مع ذلك تعرضت الكثير من البنى التحية والمباني للدمار .

وأوضح أن 11 منزلا خاصا و6 مبان خارجية وسيارات وخط أنابيب غاز وشركة كهرباء كانت من بين الأضرار، نتيجة الهجمات في تشيرفونوهريفكا؛ والتي أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن محطة ضخ المياه وحرمان عدة قرى من المياه..فيما تعمل أطقم الطوارئ بالفعل على معالجة تداعيات الهجوم.

وفي بلدة مارانيتس، ذكر ريزنيشنكو أن القذائف الروسية أصابت أكثر من 20 منزلاً ومبنى خارجياً بالإضافة إلى مدرسة لرياض الأطفال ومدرسة ثانوية ومبنى إداري، كما تضرر عدد من خطوط الكهرباء واندلع حريق في مسكن خاص.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية، تمكنت من ضرب، مركز قيادة للقوات الروسية ومنطقة تركيز للعسكريين ومستودعين للذخيرة، ونظام الرادار الروسي المضاد للبطاريات زوبارك.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها نشرته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تصدت وحدات قوات الدفاع لهجمات للقوات الروسية خارج عدد من المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية بينها لوهانسك ولوجانسك.

وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 ضربات صاروخية و7 ضربات جوية بطائرات بدون طيار من طراز شاهد -136، إضافة إلى 55 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وتأثرت البنى التحتية المدنية والمدنيين