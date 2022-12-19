أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ98 ألفا و800 جندي منذ بدء العملية العسكرية

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 98 ألفا و800 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي (من بينهم أكثر من 520 جنديا قتلوا أمس الأحد فقط).

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2988 دبابة و5 آلاف و969 من المركبات المدرعة و1953 من النظم المدفعية و410 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و212 من أنظمة الدفاع الجوي و281 طائرة و264 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1657 طائرة بدون طيار و4 آلاف و592 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي سياق آخر، ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و503 آلاف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة، وفقا لـ "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، أن 24 ألفا و500 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس، فيما غادر 34 ألفا و500 شخص آخرين بولندا عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ إجمالي العائدين 6 ملايين و680 ألف شخص .

يذكر أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.