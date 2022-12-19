اليوم السابع
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أوابك: مصر تتصدر قائمة الدول العربية لعدد المشروعات المعلنة لإنتاج الهيدروجين

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 02:33 م
أوابك: مصر تتصدر قائمة الدول العربية لعدد المشروعات المعلنة لإنتاج الهيدروجين الهيدروجين
كتبت -مروة الغول

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كشف تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين، الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أنه فيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين في جمهورية مصر العربية، وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الربع الثاني والثالث من عام 2022 على عدد غير مسبوق من مذكرات التفاهم مع عدة شركات إقليمية وعالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بإجمالي 15 مذكرة تفاهم واتفاقية، ليرتفع بذلك عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2022 إلى 23 مشروعاً.
 
وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوبك" أن غالبية المشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، لتتصدر مصر بذلك قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات المعلنة، وتؤكد على أهميتها كوجهة استثمارية رئيسية للشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع الواعد مستفيدة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية.

مصر

الهيدروجين

إنتاج الهيدروجين

صناعة الهيدروجين

مشروعات الهيدروجين



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