أشرف عطية يضع حجر الأساس لمشروع سكنى "حياتى" بأسوان الجديدة.. صور

حضر الفاعليات، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، وأشرف رشوان رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمشروع، وهارى فخلوب الشريك الهولندى المؤسس للشركة، علاوة على القيادات التنفيذية والأمنية.

فيما أستمع محافظ أسوان لشرح من أشرف رشوان رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمشروع، حول المخطط التفصيلى للمشروع والذى يقع على مساحة 50 فدان ، و سيضم 143 فيلا ذات طراز معمارى متميز، بجانب 1212 وحدة سكنية بنماذج ومساحات مختلفة ، ليستوعب حوالى 6 ألاف نسمة بالإضافة إلى نادى إجتماعى ومول تجارى وترفيهى، و2 مسجد وساحات إنتظار للسيارات ، كما سيوفر المشروع 2750 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وعقب ذلك تفقد اللواء أشرف عطية الفندق الجديد للشركة والأكوا بارك بإستثمارات تتجاوز ألـ 300 مليون جنيه والمخطط أفتتاحه ضمن فاعليات الإحتفال بعيد أسوان القومى حيث يقع على مساحة 21 ألف م2، وبطاقة فندقية 250 غرفة وجناح فندقى منها 150 غرفة سيتم إفتتاحها كمرحلة أولى في يناير المقبل ، بينما سيتم أفتتاح المرحلة الثانية في يونيو 2023 بطاقة 100 غرفة.

وأكد أشرف عطية، أن إنشاء أول كومباوند سكنى من خلال القطاع الخاص سيحقق قيمة مضافة للإستثمارات العقارية والسياحية ، وخاصة داخل مدينة أسوان الجديدة أحد أبرز المدن الذكية والجيل الرابع ، التي تأتى في طليعة منجزات الجمهورية الجديدة بقيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى قام في ديسمبر 2021 بإفتتاح عدد من المشروعات الرائدة بهذه المدينة الواعدة.

وأشار إلى أن المحافظة تحرص دائماً على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين الجادين بكافة المجالات الإستثماريةمما أثمر عن إفتتاح وتشغيل العديد من المشروعات الإستثمارية والسكنية خلال الفترة الأخيرة ليعتبر بمثابة رسالة قوية ومباشرة للعالم أجمع بأن مصر الجديدة تتمتع بمناخ آمن وجاذب للإستثمارات وفى مقدمتها محافظة أسوان.