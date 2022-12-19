أشرف عطية خلال مجلس المحافظين: غلق وسحب رخص وتحرير مخالفات لـ379 محلاً

أسوان – عبد الله صلاح

حضر أشرف عطية، محافظ أسوان، مجلس المحافظين الذى انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، وحضره أيضاً اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من المحافظين.

وتناول الاجتماع جهود السيطرة على الأسواق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية بكل حسم وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه.

وشهد الاجتماع استعراضا لأهم الخطوات التي تم اتخاذها، في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان "بديل العشوائيات"، فضلا عن تطبيق قانون المحال العامة الجديد ، بجانب عدد أخر من الملفات الهامة.

ومن جانبه أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه بالمتابعة الميدانية للمسئولين بداية من المحافظ وحتى الحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة فقد تم تحرير 379 مخالفة متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار ، والتفاوت فيها ، مع عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ، والسلامة المهنية حيث تم اتخاذ إجراءات صارمة معها ما بين غلق عدد من المحلات وسحب رخص أخرى ، وتوقيع غرامات أيضاً، وهو الذى تزامن مع الاطمئنان على توفير الكميات الإستراتيجية من السلع الأساسية والغذائية ومواجهة أى محاولات لاحتكارها أو تخزينها.

وأوضح محافظ أسوان، بأنه تم حصر عدد المحال المرخصة والغير مرخصة بإجمالى 29 ألف و 301 محل منها 18 ألف و 610 محل مرخص ، بجانب 10 ألاف و 691 محل غير مرخص حيث تتلقى 10 مراكز تكنولوجية بجميع المراكز والمدن طلبات التراخيص للمحلات بعد إخضاع جميع العاملين بهذه المراكز لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة لتقديم الخدمة بصورة ميسرة وسريعة بعيداً عن التعقيدات الروتينية.

وأشار عطية، إلى أن المرحلة الأولى والثانية للخطة الاستثمارية الموحدة بإجمالى اعتمادات 522.2 مليون جنيه للعام المالى 2022/2023 وصلت إلى نسبة تنفيذ 72 % حيث يتم المتابعة الدورية للمشروعات التى تشملها الخطة للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين ، على أن يراعى فى ذلك ترشيد الاستهلاك فى كافة المرافق العامة من كهرباء وغاز ومياه بتركيب العدادات مسبقة الدفع.

وتابع، بأن هناك اجتماعات دورية باللجنة العليا لإدارة الأزمات ، بجانب إجراء تجارب عملية لرفع درجة الاستعداد ، والتأكد من جاهزية كافة الجهات لمواجهة تداعيات السيول من خلال الإزالة الفورية لأى تعديات أو منشآت أو مبانى تقع في مخرات السيول الصناعية بإجمالى 36 مخر صناعى وبأطوال تصل إلى 131 كم ، علاوة على مراجعة مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها وبيان أعدادها بالتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعى والهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدنى والجهات المختصة.



محافظ أسوان خلال اجتماع مجلس المحافظين (2)