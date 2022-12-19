أسوشيتدبرس: لجنة 6 يناير تستعد لتوصية بتوجيه اتهامات جنائية لترامب

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن لجنة مجلس النواب المختصة بالتحقيق فى اقتحام الكونجرس تنهى تحقيقها عن الأحداث العنيفة التي وقعت فى 6 يناير 2021، ويتوقع النواب إنهاء أحد أكثر التحقيقات التي شهدها الكونجرس عدوانية وشمولا فى الذاكرة بتوصية غير عادية، وهى ضرورة أن تبحث وزارة العدل توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفى اجتماع نهائي يوم الاثنين، يستعد أعضاء اللجنة التسع، سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، للتوصية بتوجيه اتهامات جنائية ضد ترامب، وربما ضد مساعدين وعاملين ساعدوه على إطلاق حملة الضغط متعددة الأوجه لمحاولة إلغاء نتيجة انتخابات 2020.

وفى حين أن الإحالة الجنائية رمزية إلى حد كبير، حيث أن وزارة العدل تقرر فى النهاية ما إذا كانت ستلاحق ترامب وأخرين، فإنها ستكون نهاية حاسمة للتحقيق الذى كان منصبا على تركيز واحد منذ البداية.

وقال النائب أدم شيفا، الديمقراطى عن ولاية كاليفورنيا وعضو اللجنة فى تصريحات لشبكة سى إن إن، إنه يعتقد أن الرئيس ترامب انتهك العديد من القوانين الجنائية، ويعتقد أنه يجب أن يعامل مثل أى أمريكى أخر ينتهك القانون، وأنه يجب ان يتم ملاحقته قضائيا.

وذكرت أسوشيتدبرس أن اللجنة التي سيتم حلها فى الثالث من يناير المقبل مع انعقاد مجلس النواب الجديد بقيادة الجمهوريين، قد أجرت أكثر من ألف مقابلة، وعقدت 10 جلسات علنية وجمعت أكثر من مليون وثيقة منذ تشكيلها فى 21 يوليو 2021. ومع جمعها هذا القدر الهائل من الأدلة، فإن الأعضاء أصبحوا أكثر جرأة فى إعلان أن ترامب هو من يتحمل اللوم عن الهجوم العنيف على الكابيتول من قبل أنصاره قبل أكثر من عامين.