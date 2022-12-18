30 طالبا وطالبة فى زيارة لمشروعات حياة كريمة بقرية "البطاخ" بالمراغة.. صور

سوهاج عمرو خلف

نظمت محافظة سوهاج، جولة ميدانية لعدد 30 طالبا وطالبة من مدرستي " جامعة سوهاج للتعليم والتدريب المزدوج"، و"أسماء بنت أبي بكر الثانوية "؛ لزيارة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرية " البطاخ " بمركز المراغة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف " التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف كافة فئات المجتمع السوهاجي بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم .

تضمنت الجولة زيارة لعدد من مشروعات المبادرة بمجلس قروي " البطاخ " منها " مجمع خدمات المواطنين " تحيا مصر "، ومركز طب الأسرة، ومركز رعاية الأسرة والطفل بالقرية، بالإضافة إلى نقطة إسعاف البطاخ " .

واستمع الطلاب خلال الجولة إلى شرح مفصل عن تلك المشروعات التي تهدف إلى تغيير واقع الريف المصري للأفضل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، معبرين عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات تنموية وخدمية تمثل نقلة نوعية هائلة بقرى الريف بسوهاج.



جانب من زيارة الطلاب لقرية البطاخ



جانب من زيارة الطلاب لقرية البطاخ



جانب من زيارة الطلاب لقرية البطاخ



جانب من زيارة الطلاب لقرية البطاخ