139 ألف طن قمح رصيد صوامع القطاع العام بميناء دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبل ميناء دمياط اليوم 9 سفن متنوعة، بينما غادر الميناء 11 سفينة أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40083 طن تشمل : 5000 طن يوريا و 6288 طن رمل و 8200 طن اسمنت معبأ و 16145 طن ملح و 4450 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30938 طن تشمل : 9000 طن ذرة و 7037 طن حديد و 11 طن معدات و 7500 طن خردة و 1890 طن خشب زان و 5500 طن صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 362 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 192 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 625 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139965 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104557 طنًا.

كما غادر أيضا 3 قطارات بحمولة إجمالية 3807 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا و كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4263 شاحنة.