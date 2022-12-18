وكيل صحة المنوفية يفتتح المبنى الجديد للحضانات بمستشفى زاوية الناعورة المركزى

افتتح الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، المبنى الجديد للحضانات بمستشفى زاوية الناعورة المركزي، رافقه خلالها النائبة الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، حيث تبلغ سعة المبنى 35 حضانة وقسم عناية مركزة للأطفال سعة 6 أسرة وقسم داخلي للأطفال سعة 18 سرير كما تم تركيب شبكة الغازات بمعرفة الوزارة وإضافة 6 أسرة للعناية المركزة ليصبح الإجمالي 18 سرير خلال تلك الجولة تفقد أعمال التطوير بقسم الحضانات التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.

وفي نفس السياق، تم تفقد باقي أقسام المستشفى والوقوف على مدى جهازيتها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور الدكتور أحمد سمير مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، والدكتور جمال رشاد مدير المستشفى والدكتورة أمل عبد الوارث مدير إدارة الشهداء.

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لدور ممثلي المجتمع المدني في تقديم الدعم للمنظومة الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مقدما كامل شكره وتقديره لدعم القيادات التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات لاستكمال أعمال التطوير المختلفة بالقطاع الصحي بالمحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى المحافظة.