وفد طبي سعودى يتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.. صور

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، وأعضاء الوفد السعودي الدكتور فهد التميمي، المهندس عدنان أبو شرار ، المهندس جمال عبد الناصر، ومن هيئة الرعاية الصحية الدكتور هاني راشد، والدكتور أمير التلواني، والدكتور أحمد البرعي مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الإسماعيلية بالوفد السعودي في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا على عمق علاقات الأشقاء والتعاون والصداقة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مُرحبًا بالتعاون بين مصر والسعودية خاصة في قطاع الرعاية الصحية.

وخلال اللقاء تم طرح ومناقشة أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم إنجازه من منشآت على أرض محافظة الإسماعيلية، وما وصلت إليه المنظومة خاصة في مجال إرضاء وخدمة المنتفعين، وبحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والسعودي في مجال الرعاية الصحية.

ومن جانبهم، أعرب الوفد السعودي عن سعادتهم بزيارة محافظة الإسماعيلية، موجهين الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال.

ومن المقرر، أن يتفقد الوفد السعودي خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو للغسيل الكلوي، مركز طب أسرة عرايشية مصر، ومركز طب أسرة الحجاز (الكيلو 2).