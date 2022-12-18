اليوم السابع
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وزير الدفاع الروسى يتفقد القوات المشاركة فى العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 08:31 ص
وزير الدفاع الروسى يتفقد القوات المشاركة فى العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو، تفقد سير عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - أن شويجو قام بجولة جوية حول المناطق التي تنتشر فيها القوات وتفقد المواقع الأمامية، مضيفة أن وزير الدفاع تحدث مع الجنود في خطوط المواجهة وشكرهم على أدائهم المثالي في المهام القتالية، كما استمع إلى تقارير القادة حول الوضع الحالي وإجراءات القوات الروسية في مناطق العملية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الوزير أولى خلال جولته اهتماما خاص لتنظيم وتوفير الدعم الشامل للأعمال القتالية وللقوات، وعمل الوحدات الطبية وقوات الدعم الخلفية بالإضافة إلى تهيئة جميع الظروف المعيشية اللازمة للعسكريين الروس في نقاط الانتشار.

 


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