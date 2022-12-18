وزير الدفاع الروسى يتفقد القوات المشاركة فى العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

وذكرت الدفاع الروسية - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - أن شويجو قام بجولة جوية حول المناطق التي تنتشر فيها القوات وتفقد المواقع الأمامية، مضيفة أن وزير الدفاع تحدث مع الجنود في خطوط المواجهة وشكرهم على أدائهم المثالي في المهام القتالية، كما استمع إلى تقارير القادة حول الوضع الحالي وإجراءات القوات الروسية في مناطق العملية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الوزير أولى خلال جولته اهتماما خاص لتنظيم وتوفير الدعم الشامل للأعمال القتالية وللقوات، وعمل الوحدات الطبية وقوات الدعم الخلفية بالإضافة إلى تهيئة جميع الظروف المعيشية اللازمة للعسكريين الروس في نقاط الانتشار.