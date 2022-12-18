وزير الاتصالات عن إطلاق "المتحدة" برنامج "شارك تانك مصر": يهدف لجذب رواد الأعمال

كتب الأمير نصرى

عرضت قناة "dmc"، تقريرا حول إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق برنامج الواقع "شارك تانك مصر"، أقوى برنامج عالمى لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال الذين لديهم أفضل الأعمال والأفكار للشركات الناشئة فى كافة المجالات.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج معروف فى دول كثيرة فى العالم الهدف منه اجتذاب رواد الأعمال الناجحين فى شتى المجالات، وعقد محافل تشبيك مع المستثمرين الذين يرغبون فى الاستثمار فى شركاتهم لتنميتها ودعمها فى بداية مسيرتها.

وبالشراكة بين شركة IMP وSony صاحبة الشكل العام للبرنامج "الفورمات" والمتحدة للخدمات الإعلامية، تم الإعلان عن تدشين برنامج الواقع الجديد "شارك تانك مصر - Shark Tank Egypt " المصنف رقم 1 في برامج تليفزيون الواقع على مستوى العالم والذي يعد حاليًا الحدث الإعلامي الأكبر في مصر، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من منطلق دعم الدولة والوزارة لمجتمع ريادة الأعمال وتطوير منظومة الشركات الناشئة في مصر.