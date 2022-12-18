وزير الإسكان يفتتح معرض مشروعات إسكان العرب على هامش مؤتمر الإسكان العربى السابع

كتب أحمد حسن

افتتح منذ قليل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الجديده، معرض مشروعات الاسكان العرب، وذلك عقب الجلسه الافتتاحية لمؤتمر الإسكان العربى السابع، وشارك في المعرض عدد كبير من الدول العربية أبرزها تونس والأردن والسودان وفلسطين .

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أكد أن الحكومة تسعي في الفتره الحاليه علي انشاء مدن ذكية تتميز بالاستدامة، فضلا عن توفير سكن لكافة الفئات داخل المجتمع المصري.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال كلمته بمؤتمر الإسكان العربي السابع، أن الهدف الرئيسي الذي تسعي له الدوله هو التحول نحو المدن والمجتمعات الذكيه، لكي. تكون مصر نواه حقيقيه لتلك المدن في الشرق الأوسط، كما أن مصر تشهد تحول جذري نحو التحول الرقمي بدايه من البنية التحتيه لكافة النواحي التي تشملها رؤية مصر 2030.

وأوضح أن العاصمه الإدارية الجديده، هي حجر الأساس للجمهورية الجديده، لافتا الي ان الجمهورية الجديدة ستقوم علي مدن تمثل مراكز للمال والأعمال ومدن ذكية ومستدامه . بهدف اتاحة الفرص الاستثماريه لكافه رجال الاعمال محليا وعالميا.

وأشار الي انه تم اطلاق مبادره حياه كريمه ، وهو يمثل مشروع قومي يحقق نقله نوعية لسكان الريف، في مصر ، ويمثل هذا المشروع هو الأكبر علي مستوي العالم.