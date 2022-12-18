وزير الإسكان: نستهدف أن تكون مصر نواة حقيقية للمدن الذكية فى الشرق الأوسط

كتب أحمد حسن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الحكومة تسعي في الفترة الحالية إلي إنشاء مدن ذكية تتميز بالاستدامة، فضلا عن توفير سكن لكافة الفئات داخل المجتمع المصري.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، خلال كلمته بمؤتمر الإسكان العربي السابع، أن الهدف الرئيسي الذي تسعي له الدوله هو التحول نحو المدن والمجتمعات الذكية، لكي. تكون مصر نواة حقيقية لتلك المدن في الشرق الأوسط، كما أن مصر تشهد تحولا جذريا نحو التحول الرقمي بداية من البنية التحتية لكافة النواحي التي تشملها رؤية مصر 2030.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة، هي حجر الأساس للجمهورية الجديدة، لافتا إلي أن الجمهورية الجديدة ستقوم علي مدن تمثل مراكز للمال والأعمال ومدن ذكية ومستدامة، بهدف اتاحة الفرص الاستثمارية لكافة رجال الأعمال محليا وعالميا.

وأشار إلي أنه تم إطلاق مبادرة حياة كريمة، وهو يمثل مشروع قومي يحقق نقلة نوعية لسكان الريف، في مصر، ويمثل هذا المشروع هو الأكبر علي مستوي العالم.