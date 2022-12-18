وزارة الزراعة: توفير مليون و250 ألف طن أعلاف خلال شهر

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الفترة من 16 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر، شهدت إفراجات عن الأعلاف بالموانئ بواقع مليون و255 ألف طن، بإجمالي مبالغ 632 مليون دولار.

أضاف القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "كان أمامنا تحد، وبدأ يظهر في بعض الأعلاف خصوصا، وأن مواد الأعلاف تستود من الخارج، والإفراجات التي تتم تساهم في دعم المربيين، في إطار دعم الدولة الجاد للإنتاج الداجني، كما نعمل في الرقابة على الأسواق حتى تصل الإفراجات إلى المربيين في النهاية".

وأكد أن الدولة المصرية جادة في دعم مجال الإنتاج الداجني: "كميات الأعلاف المفرج عنها تكفي السوق المحلي، ويجب أن تنعكس بشكل إيجابي على المربيين لتوفير الدواجن وبيض المائدة ووفرة المعروض".

وأكمل: "نعمل على توفير الإنتاج في الفترة المقبلة، سواء بالزراعة أو بدعم الإفراجات الخاصة بالأعلاف، وندعم العديد من المحاصيل بنظام الزراعة التعاقدية لاسيما في الذرة وفول الصويا، ما ينعكس مستقبلا على وفرة الأعلاف مستقبليا".