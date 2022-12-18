اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

هربت مع حبيبها.. الداخلية تكشف سر تغيب فتاة بالإسماعيلية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:24 م
هربت مع حبيبها.. الداخلية تكشف سر تغيب فتاة بالإسماعيلية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب كريمته "طالبة" عن مسكنهما مُنذ يوم 13 الجارى، وفى وقت لاحق تلقت والدة المتغيبة إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص وأبلغها بأن كريمتها برفقته وطلب منها مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن المتغيبة تربطها علاقة (بأحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وأنهما شوهدا سوياً يستقلان مركبة "توك توك" وبإستدعاء قائد المركبة قرر بقيامه بتوصيلهما وشخص آخر  لمحافظة الشرقية.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبط الفتاة والشخصان المرافقان لها ، وبمواجهتهم أضافت الفتاة بأنها توجهت رفقة المذكوران بمحض إرادتها ولم يصبها مكروه ، كما أضاف أحدهما بإختلاقه واقعة المساومة خشية بطش أهلية الفتاة بها لدى عودتها للمنزل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن الإسماعيلية

تغيب فتاة بالإسماعيلية

مركز شرطة أبو صوير

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة