هربت مع حبيبها.. الداخلية تكشف سر تغيب فتاة بالإسماعيلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب كريمته "طالبة" عن مسكنهما مُنذ يوم 13 الجارى، وفى وقت لاحق تلقت والدة المتغيبة إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص وأبلغها بأن كريمتها برفقته وطلب منها مبلغ مالى كفدية لإطلاق سراحها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن المتغيبة تربطها علاقة (بأحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وأنهما شوهدا سوياً يستقلان مركبة "توك توك" وبإستدعاء قائد المركبة قرر بقيامه بتوصيلهما وشخص آخر لمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبط الفتاة والشخصان المرافقان لها ، وبمواجهتهم أضافت الفتاة بأنها توجهت رفقة المذكوران بمحض إرادتها ولم يصبها مكروه ، كما أضاف أحدهما بإختلاقه واقعة المساومة خشية بطش أهلية الفتاة بها لدى عودتها للمنزل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.