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هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:50 م
هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 13.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 960.017 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 14843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2594 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 17851 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 6107 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2836 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4167 نقطة.

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