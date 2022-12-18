هبوط الأسهم السعودية والكويتية بجلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصتا السعودية والكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وتعطلت بورصتا قطر والبحرين بمناسبة العيد الوطني.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.38% خاسرًا 38.74 نقطة ليغلق عند مستوى 10251.68 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.43% رابحًا 264.57 نقطة ليغلق عند مستوى 18790.74 نقطة، وبلغ حجم التداول 117.5 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.50%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.28%، يليه قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.05%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.85%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.27%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%.

وقفز 104 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 9.96%، ثم سهم "دور" بنسبة 9.92%، ثم سهم "مسك" بنسبة 8.78%، وتراجع 99 سهمًا على رأسها سهم "دار الأركان" بنسبة 5.51%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 4.62%، ثم سهم "التأمين العربية" بنسبة 4.50%، فيما تصدر سهم "مرافق" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 221.5 مليون سعودي.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.98% خاسرًا 72.28 نقطة ليغلق عند مستوى 7278.54 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.09% خاسرًا 89.21 نقطة ليغلق عند مستوى 8087.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% خاسرًا 31.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5622.36 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1% خاسرًا 57.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5746.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 118.6 مليون سهم بقيمة 26.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6923 صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 1.99%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.48%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاعي البنوك، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.87%، 0.84%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين، والتكنولوجيا بنسبة 0.79%، 0.75%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.39%، وأخيرًا قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاعي المواد الأساسية، والمنافع بنسبة 0.64%، 0.53%، على التوالي.