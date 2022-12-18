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"نيويورك تايمز": واشنطن منعت مخططا أوكرانيا لاغتيال رئيس الأركان الروسي

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:21 م
"نيويورك تايمز": واشنطن منعت مخططا أوكرانيا لاغتيال رئيس الأركان الروسي حرب اوكرانيا- روسيا
وكالات

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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن واشنطن حاولت منع كييف من شن هجوم على رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف، بغرض اغتياله.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية كانت أول من اكتشف أن جيراسيموف كان يخطط لزيارة الخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة لم تمرر هذه المعلومات إلى أوكرانيا، "خوفا من أن تؤدي محاولة اغتياله إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا".

وأضافت أنه بعدما علمت كييف بأنباء الزيارة، حاول المسؤولون الأمريكيون دون جدوى إقناع أوكرانيا بإلغاء الهجوم، حيث مضت أوكرانيا في تنفيذ مخططها لكن جيراسيموف لم يصب بأذى.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت، اليوم، بأن وزير الدفاع، سيرجي شويغو، زار المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية لتفقد عمل القوات في منطقة العمليات الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير دفاع الروسي، سيرجي شويغو، قام بزيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية وتفقد تجمعات القوات في مناطق العملية العسكرية الخاصة".

وأضافت أن شويغو استمع، في مركز القيادة، إلى تقارير من القادة حول الوضع وإجراءات القوات الروسية في مناطق العمليات.

في سياق العمليات على الأرض الأوكرانية، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على أعمال المقرات المشتركة للفروع العسكرية الروسية المشاركة في العملية الخاصة في أوكرانيا وعقد اجتماعات منفصلة مع القادة.


نيويورك تايمز

واشنطن

كييف

محاولة إغتيال

رئيس الأركان الروسي

فاليري جيراسيموف



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