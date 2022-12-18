نيابة الدخيلة تحقق فى حادث سقوط طفلة من شرفة مسكنها وتأمر بدفن الجثمان

الإسكندرية - أسماء على بدر

تباشر نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التحقيقات فى واقعة سقوط طفلة من الشرفة وتأمر بدفن الجثمان بعد ورود التحريات بعدم وجود شبهه جنائية فى الحادث وتسليمه لذويها للدفن .

وكانت قد لقيت طفلة عمرها 4 سنوات، مصرعها إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الأول علوي بعقار بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية، وذلك بشكل عفوي دون وجود أي شبهة جنائية بحسب ما توصلت التحريات المبدئية.

الواقعة التي بدأت حين تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بمصرع طفلة إثر سقوطها من شرفة في منطقة العجمي غرب الإسكندرية.

على الفور انتقل ضباط القسم برفقة سيارة الإسعاف، وتبين من الفحص وجود جثمان الطفلة «فريدة.م.ي» 4 سنوات، مقيمة بالطابق الأول علوي بالعقار محل البلاغ، مسجاة على ظهرها أمام العقار، وبها كسور وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال والدتها «أ.ر.ال» 29 عامًا، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص، وقررت بترك نجلتها بمفردها بالشقة لشراء بعض المستلزمات من الشارع.

وأرجعت الأم في التحقيقات سبب سقوط طفلتها حال قيامها باللهو أعلى مقعد بشرفة الشقة سكنهما، ولم تتهم أحد بالتسبب في الحادث.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العجمي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وكلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.