ننشر مواعيد امتحانات نصف العام الدراسى بمدارس الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف لمراحل التعليمية، التي تبدأ من 8 يناير و تستمر الي 26 يناير 2023.

وشدد المحافظ، على وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة التوفيق والنجاح.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي ورؤساء المراكز والمدن لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر مشدداً على ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة وكذلك التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وشدد على تحقيق الانضباط التام داخل المدارس والمتابعة الجادة لسير العملية التعليمية بمختلف مراحل التعليم مع بذل أقصى جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من أدوارها التربوية، والتأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري.

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الرابع الابتدائي بمدارس الشرقية ، من يوم 8 يناير 2023 ويستمر حتى 17 يناير 2023

بينما يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الخامس الابتدائي بمدارس الشرقية من 9 يناير و تستمر حتى 18 الجاري والصف السادس الابتدائي من 14 يناير حتى 17 يناير 2023 .

أما جدول امتحانات نصف العام 2023 الصف الاول الاعدادي، يبدأ من يوم 8 الي 17 يناير ، الصف الثاني الاعدادي بمدارس الشرقية ، من يوم 9 الي 18 يناير 2023 .

ويبدأ جدول لطلاب الصف الثالث الاعدادي ( امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 ) بمدارس الشرقية ، من يوم 21 يناير 2023 ويستمر حتى 26 يناير 2023 .

وتبدأ امتحانات التعليم الفني لصفوف النقل من 8 حتى 26 يناير 2023 ، وتبدأ ايضا امتحانات التعليم المزدوج من 8 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023 .

وبالنسبة لجدوال الشهادة الاعداديه ، أكد محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستعقد على مدار 6 أيام كالاتي:

-يوم السبت الموافق 21 / 1 / 2023 في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الأحد الموافق 22 / 1 / 2023 في مادتي الجبر والإحصاء والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 23 / 1 / 2023 في مادة اللغة الأجنبية والتربية الرياضية (المدارس الرياضية فقط).

- يوم الثلاثاء الموافق 24 / 1 / 2023 في مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 25 / 1 / 2023 في مادتي العلوم والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 26 / 1 / 2022 في مادة الدراسات الاجتماعية.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تقرر إعفاء طلاب المنازل من امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفقاً للقرار الوزاري 137 لسنة 2002 , وسيجري تقويم الأنشطة التربوية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين على الأقل ، مشيراً إلى أن قطعة الإملاء في مادة اللغة العربية ستكون مستقلة تملى علي الطلاب ولا تحتسب من موضوع التعبير وتكون لها درجاتها المستقلة ( درجتان ونصف ) ويحتسب لها عشرون دقيقة من الوقت الكلي لزمن إجابة المادة بناء علي القرار رقم 313 لسنة 2011.



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