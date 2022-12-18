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نزيف الأسفلت.. سائق نقل متهور يسير عكس الاتجاه ويقتل مواطنا بمدينة نصر

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:52 ص
نزيف الأسفلت.. سائق نقل متهور يسير عكس الاتجاه ويقتل مواطنا بمدينة نصر حادث تصادم - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى "توفى متأثراً بإصابته بجرح قطعى وكسور بجبهة الرأس") اختلت عجلة القيادة بيده بسبب عبور سيارة نقل مجهولة للجزيرة الوسطى عكس الاتجاه واصطدامه به ولاذ قائد السيارة النقل بالفرار مما نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته وأحدثت تلفيات بالسيارة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة النقل المتسببة فى الحادث، وتبين أنها قيادة سائق مقيم بدائرة قسم المعادى، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه خشية ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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