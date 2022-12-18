نائب رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المعرض الكشفى ومشروع تنمية المهارات.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، المعرض الكشفى العام ومشروع تنمية مهارات جوالى وجوالات جامعة الإسكندرية، الذى نظمته إدارة الجوالة والخدمة العامة بالجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بساحة كلية السياحة والفنادق تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وأشار الدكتور وائل نبيل، أن هذا النشاط يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بتطوير وتعزيز المهارات المهنية والشخصية لطلابها والإستفادة من الأفكار الإبداعية والابتكارية لجوالة وجوالات الجامعة، مؤكداً أهمية العمل الكشفي فى تعليم الطلاب مهارات القيادة باعتبارهم قادة المستقبل.

ويشارك فالمعرض كافة كليات الجامعة وفريق الحوالة بالكليات بالعديد من الانشطة الفنية المختلفة ، كما حضر الافتتاح عمداء الكليات الهندسة وعلوم البيانات، الزراعة الاداب السياحة والفنادق.