اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:24 ص
أكرم القصاص
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نائب رئيس "الانتخابات التونسية" يُطلع وفدا ليبيًّا على مجريات الانتخابات

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:00 ص
نائب رئيس "الانتخابات التونسية" يُطلع وفدا ليبيًّا على مجريات الانتخابات رئيس الانتخابات التونسية
أ ش أ

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أطلع نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ماهر الجديدي، وفدا من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا برئاسة عضو المفوضية أبوبكر مردة، على تطورات عملية انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب التي أجريت السبت.
 
وأشاد الجديدي - في تصريح له - بمتانة علاقات التعاون القائمة بين الهيئة والمفوضية الليبية، مستعرضا أبرز مواد القانون الانتخابي الجديد، والاستعدادات التي اتخذتها الهيئة لتنظيم الانتخابات التشريعية الحالية.
 
ومن جانبه، ثمّن رئيس الوفد الليبي العلاقات بين المفوضية والهيئة، في إطار روابط التعاون التي تجمع تونس وليبيا، مشيدا في الوقت نفسه بالترتيبات الجيدة التي اتخذتها الهيئة لتمكين الوفد الليبي من الاطلاع على التجربة الانتخابية بتونس وتبادل الخبرات في هذا المجال.

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