ميناء الإسكندرية: تداول 188 ألف طن بضائع متنوعة خلال 48 ساعة

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 51 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وشهدت حركة تداول البضائع بدورها نشاطا كبيرا، حيث تم تداول 188 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، حيث تصدرت بضائع الصب الجاف من حبوب وغلال مقدمة تلك البضائع بواقع 108 ألف طن تقريبا.

وفيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول حوالي 2730 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي .