اليوم السابع
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مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من القاصرين بإطلاق نار فى إتلانتا الأمريكية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 10:19 ص
مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من القاصرين بإطلاق نار فى إتلانتا الأمريكية الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

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أفادت الشرطة في مدينة أتلانتا الأمريكية بأن مراهقين قتلا بالرصاص وأصيب ثلاثة قاصرين آخرين في تبادل لإطلاق النار في مجمع سكني.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال نائب قائد الشرطة تشارلز هامبتون إن ضباط الشرطة استجابوا للحادث بالمجمع الواقع في جنوب غرب المدينة مساء السبت. وأعلن عن وفاة ضحيتين في مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وذكر هامبتون أن القتيلين صبيان يبلغان 14 و16 عاما من العمر، والجرحى صبيان (11 و15 عاما)، وفتاة (15 عاما).

 

 

وأشار إلى أن الحادث نابع من "نزاع على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد إلى إطلاق نار". مضيفا أن كلا الجانبين كانا مسلحين، وكان هناك عدة أشخاص يطلقون النار


أتلانتا

الشرطة الامريكية

مدينة أتلانتا الأمريكية

تشارلز هامبتون



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