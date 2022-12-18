مطران إيبارشية الجيزة للكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد لمدرسة القديس بولس الفرير بشبرا

كتب: محمد الأحمدى

ترأس الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، لمدرسة القديس بولس الفرير، بشبرا، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس، الملاصقة للمدرسة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء ذلك بمشاركة الأب ميشيل عبد الله، والأب ماركو مجدي، والأب زكريا حربي الكرملي، كما حضر أيضًا السيد هاني وديع، مدير المدرسة، ومجلس إدارة المدرسة.

وحضر القداس أيضا أعضاء هيئة التدريس، والطلاب. كذلك، حرص على الحضور والمشاركة السيد ميشيل شكري، مُنسق مدارس الفرير بمصر.