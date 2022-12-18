اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"مصر للطيران" تبدأ زيادة رحلاتها الجوية إلى موسكو بمعدل مرتين يوميا

الأحد، 18 ديسمبر 2022 03:26 م
"مصر للطيران" تبدأ زيادة رحلاتها الجوية إلى موسكو بمعدل مرتين يوميا طائرة مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الأحد، زيادة عدد رحلاتها المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو، إلى 14 رحلة أسبوعياً بمعدل رحلتين يومياً، حيث كانت تقوم الشركة بتشغيل 11 رحلة أسبوعياً بطائرات الشركة من طراز بوينج 737/ 800.
 
وأعلنت شركة مصر للطيران، أنه دعماً للحركة السياحية الروسية للمنتجعات المصرية، يتم حاليا التنسيق مع وكلاء السياحة لزيادة الرحلات المباشرة بين موسكو وكلٍ من شرم الشيخ والغردقة، لتصل إلى 28 رحلة اعتباراً من بداية العام القادم 2023، حيث يتم حاليا تشغيل 7 رحلات مباشرة أسبوعياً بين موسكو والمقاصد السياحية المصرية، منها 4 رحلات أسبوعياً بين موسكو وشرم الشيخ و3 رحلات إلى الغردقة.
 
 
يأتي ذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، وتماشيا مع خطة الشركة الوطنية التى تهدف لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من خلال فتح خطوط جديدة وزيادة الترددات على النقاط التى تعمل عليها بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية القادمة إلى مصر.
 

مصر للطيران

موسكو

العاصمة الروسية

الحركة السياحية الروسية

الحركة الجوية

شرم الشيخ

الغردقة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة