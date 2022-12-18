اليوم السابع
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مصرع شخص سقط من أعلى عقار فى مدينة نصر

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:43 م
مصرع شخص سقط من أعلى عقار فى مدينة نصر إسعاف-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحريات لكشف ملابسات مصرع شخص، سقط من أعلى عقار أثناء تركيب كاميرات مراقبة بمدينة نصر، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من علو بمدينة نصر. 
 
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الضحية سقط من أعلي عقار ، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
كما أصيب شخص بطلق نارى في مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات سابقة في مدينة نصر وتم نقله الي المستشفي وتم ضبط المتهمين في الواقعة .
 
 
 
 
 

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