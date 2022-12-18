اليوم السابع
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الأحد، 18 ديسمبر 2022 07:23 م
أكرم القصاص
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مستشار النمسا يدعو إلى إقامة حواجز حول الاتحاد الأوروبي لمنع دخول اللاجئين

الأحد، 18 ديسمبر 2022 06:00 م
مستشار النمسا يدعو إلى إقامة حواجز حول الاتحاد الأوروبي لمنع دخول اللاجئين المستشار النمساوي كارل نيهمر
أ ش أ

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دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر، اليوم الأحد إلى إقامة حواجز حول حدود الاتحاد الأوروبي لمنع اللاجئين من دخول الاتحاد.
 
وأوضح نيهمر - في تصريحات صحفية اليوم - أنه في ضوء أرقام الهجرة المرتفعة في النمسا، تقوم الحكومة الفيدرالية بحملة من أجل إقامة المزيد من الأسوار على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. 
 
وأشار إلى ضرورة الحد من العدد الكبير من طالبي اللجوء، مبينا أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لن تجد صعوبة في دعم الدول الأعضاء في مسألة الحواجز على الحدود الخارجية خاصة على الحدود اليونانية التركية والتي ستكون مهمة للغاية.
 
ولفت المستشار إلى أن بعض المهاجرين العنيفين القادمين من تركيا حاولوا هدم السياج من أجل عبور الحدود لكنهم لم ينجحوا، مشددا على ضرورة دعم دول مثل بلغاريا ورومانيا وصربيا والمجر حيث تتأثر جميعها بضغوط الهجرة المرتفعة على الحدود.

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كارل نيهمر

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