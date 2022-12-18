اليوم السابع
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مدير معهد أورام دمياط: لا وجود لقوائم انتظار لدينا بفضل المبادرة الرئاسية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:34 م
مدير معهد أورام دمياط: لا وجود لقوائم انتظار لدينا بفضل المبادرة الرئاسية مدير معهد أورام دمياط
دمياط - هيثم مراد

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قال الدكتور طارق هيكل مدير معهد الأورام بدمياط، إن المعهد يعد من أوائل الأماكن على مستوى الجمهورية فى القضاء على قوائم الانتظار، لافتا إلى أنه لم يعد داخل المعهد أية قوائم انتظار بالنسبة للعمليات الجراحية الخاصة بمرضى الأورام.

 

وأضاف مدير معهد أورام دمياط، أنه يتم تحويل أكثر من 100 حالة شهريا من قبل وزارة الصحة لإجراء الجراحات اللازمة لها، مؤكدا سرعة التعامل مع تلك الحالات وإجراء الجراحات لها بشكل فورى بما يضمن استمرار نجاح المعهد فى القضاء على قوائم الانتظار، مشيرا إلى أنه يمكننا القول أن هناك قوائم انتظار إذا استمر المريض لمدة شهر أو اكثر وهذا غير موجود داخل معهد أورام دمياط.

 

وأوضح مدير عام معهد الاورام بدمياط قائلا: "مبادرة ريس الجمهورية ساهمت بشكل كبير فى القضاء على قوائم الانتظار وإنجاز هذا الأمر فى وقت قياسي" مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية ساعدت فى تحقيق أفضل النتائج بالنسبة للقضاء على قوائم الانتظار على مستوى الجمهورية بشكل كبير.

 


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