اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مديرية التربية والتعليم بأسيوط تعلن مواعيد امتحانات نصف العام 2023

الأحد، 18 ديسمبر 2022 11:09 ص
مديرية التربية والتعليم بأسيوط تعلن مواعيد امتحانات نصف العام 2023 امتحانات - أرشيفية
فريق المحافظات

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، جدول امتحانات نصف العام 2023  بمحافظة أسيوط لجميع طلاب الصفوف الدراسية المختلفة بمدارس أسيوط .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصفين الرابع والخامس الابتدائي  ، من يوم 4 يناير 2023 ويستمر حتى 16 ينايو 2023 ، أما إمتحانات الصف  السادس الابتدائي يبدأ بمدارس أسيوط من يوم 5 يناير 2023 ويستمر حتى 17 يناير 2023 ، ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الاول الاعدادي بمدارس أسيوط ، من يوم 4 يناير 2023 ويستمر حتى 16 يناير 2023 ، ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الثاني الاعدادي بمدارس أسيوط ، من يوم 5 يناير 2023 ويستمر حتى 17 يناير 2023 ، ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للطلاب الشهادة الاعدادية 2023 بمدارس أسيوط ، من يوم 18 يناير 2023 ويستمر حتى 25 يناير 2023

وفي نفس السياق أعلن عبد العزيز حسن النار وكيل وزارة التربية والتعليم  بمحافظة أسيوط ، على أنه خلال امتحانات نصف العام 2023 ، لابد من مراعاة جميع الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قبل واثناء وبعد اداء الامتحانات .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم  اجراء امتحان المستوى الرفيع للغة الانجليزية الاولى بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص قبل الامتحانات التحريرية بحيث لا يؤثر على سير الدراسة ، بينما يجرى امتحان اللغة الاجنبية الثانية بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص بحيث لا يؤثر على سير الدراسة

 


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