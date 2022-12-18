مديرية التربية والتعليم بأسيوط تعلن مواعيد امتحانات نصف العام 2023

فريق المحافظات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، جدول امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة أسيوط لجميع طلاب الصفوف الدراسية المختلفة بمدارس أسيوط .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصفين الرابع والخامس الابتدائي ، من يوم 4 يناير 2023 ويستمر حتى 16 ينايو 2023 ، أما إمتحانات الصف السادس الابتدائي يبدأ بمدارس أسيوط من يوم 5 يناير 2023 ويستمر حتى 17 يناير 2023 ، ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الاول الاعدادي بمدارس أسيوط ، من يوم 4 يناير 2023 ويستمر حتى 16 يناير 2023 ، ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الثاني الاعدادي بمدارس أسيوط ، من يوم 5 يناير 2023 ويستمر حتى 17 يناير 2023 ، ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للطلاب الشهادة الاعدادية 2023 بمدارس أسيوط ، من يوم 18 يناير 2023 ويستمر حتى 25 يناير 2023

وفي نفس السياق أعلن عبد العزيز حسن النار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ، على أنه خلال امتحانات نصف العام 2023 ، لابد من مراعاة جميع الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قبل واثناء وبعد اداء الامتحانات .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اجراء امتحان المستوى الرفيع للغة الانجليزية الاولى بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص قبل الامتحانات التحريرية بحيث لا يؤثر على سير الدراسة ، بينما يجرى امتحان اللغة الاجنبية الثانية بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص بحيث لا يؤثر على سير الدراسة