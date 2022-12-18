محطات شمسية أعلى المنازل.. تقديم إقرار عدم مخالفة قانون البناء شرط إنشاء المحطة

كتبت: منال العيسوى

منحت الدولة خلال الفترة الأخيرة حزمة من التسهيلات والحوافز لملف الطاقة، من أجل تشجيع المواطنيين على استخدام الطاقة النظيفة، ما جعل البعض يسعى لتركيب محطات شمسية أعلى أسطح المنازل.

فما هى الخطوات والإجراءات المطلوبة:

ـ الحصول على شهادة التأهيل الخاصة بالشركة المنفذة للمحطة بالتوجه لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ـ تحرير عقد مع الشركة المنفذة للمشروع.

ـ تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الضريبية أو السجل التجارى .

ـ التأكد من وجود صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للشركة المنفذة لمحطتك الشمسية.

ـ تقديم صورة من أخر إيصال كهرباء.

ـ إعداد رسم تخطيطي للخلايا الشمسية للمشروع يكون معتمد من مهندس نقابى.

ـ نسخة من المواصفات الفنية للمشروع والكتالوجات الخاصة بالوحدة .

ـالحصول على شهادات الإختبار الخاصة بمكونات المحطة الشمسية.

ـ مخطط كهربائى متكامل عن المحطة الشمسية ونقطة الربط المقترحة.

ـ إقرار بعدم مخالفة مشروعك قانون البناء الموحد وتحمل المسئولية المدنية والجنائية لمخالفة إشتراطات البناء إن وجدت.