محافظ بنى سويف يُدشّن مبادرة "ارتقاء" للنهوض باللغة العربية لتلاميذ الابتدائية

بنى سويف هانى فتحى

دشّن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مبادرة "ارتقاء "للنهوض باللغة العربية، ،ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي خصصته الأمم المتحدة في الـــ 18 من ديسمبر سنوياً "بعد إدخالها ضمن اللغات الرسمية ولغة العمل داخل الأمم المتحدة"، حيث تستهدف المبادرة التي تنفذها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني ،الارتقاء والنهوض بمستوى اللغة العربية بين براعم المرحلة الابتدائية ، من خلال تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الأطفال والبراعم.

جاء ذلك خلال زيارته " اليوم" لمدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الرسمية بمدينة بني سويف، والتي شهدت قيام المحافظ بتدشين المبادرة من قاعة المدرسة "عبر تقنية فيديو كونفرانس "على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة ، وذلك في حضور : محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، هاني الجويلي رئيس مركز مدينة بني سويف ، لبنى على مديرة المدرسة

وتفقد المحافظ بعض أنشطة المبادرة ، والتي تشمل 3 برامج رئيسة ، برنامج"اكتب" ، ويستهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف بالمرحلة الابتدائية ، وما يصاحبها من أنشطة ومسابقات رياضية وفنية ومسرحية ، بجانب برنامج "فرسان التهجي" لتنمية روح المنافسة بين البراعم في إتقان مهارات التهجي في اللغة العربية من خلال تنفيذ أنشطة ومسابقات على مستوى المدارس وتدريب الطلاب على بنوك الكلمات التهجي بالفصول الدراسية ، إضافة إلى برنامج " الطالب المثقف" لإعداد جيل قادر على المنافسة في مسابقات تحدي القراءة الدولية لكافة المراحل

واستعرض وكيل الوزارة المخطط العام للمبادرة ، والتي يتم تنفيذها بهدف تحسين مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية ،وتتضمن إجراء اختبار تقييمي لتلاميذ الصفوف من الرابع للسادس وتحليل النتائج ووضع الخطة العلاجية لتحسين نواتج تعلم التلاميذ في مهارتي القراءة والكتابة ، وتأتي تزامناُ مع اليوم العالمي للغة العربية ، موضحا أن المبادرة تشتمل على تنفيذ أنشطة الإعداد والتهيئة لتنفيذ البرامج (اختبارات، تدريبات ،أدلة إرشادية ، نشرات وتكليفات)، علاوة على الإعداد والتجهيز لإقامة مهرجان للغة العربية بالمدارس أثناء عطلة نصف العام، وتنفيذ أنشطة ومسابقات على كافة المستويات بداية من المدرسة ثم الإدارة والمديرية ، فضلاً عن إقامة أنشطة شراكة مع المجتمع المدني لدعم المبادرة ، ثم أنشطة المتابعة وتقويم الأداء على مستوى المدرسة والإدارة والمديرية لضمان فاعلية الأداء، وانتهاءً بإقامة حفل ختامي للأنشطة وتكريم المتميزين خلال فعاليات احتفال المحافظة بعيدها القومي مارس المقبل 2023

فيما أكد المحافظ دعمه الكامل لتنفيذ المبادرة ،لاسيما وأنها تستهدف تأسيس تلاميذ المرحلة الابتدائية وتحسين مهاراتهم في الكتابة والقراءة ،لأنهما الأساس الذي تقوم عليه باقي العلوم والمعارف ،خاصة وأن المبادرة تتضمن إجراء مسابقات للتهجئة وتحدي القراءة على مستوى صفوف المرحلة الابتدائية ، بهدف تنمية روح المبادرة والمنافسة بين البراعم في اتقان اللغة العربية وحب القراءة والاطلاع ،مؤكدا أن القراءة والإملاء هما القاعدة الأساسية التي تقوم عليها كافة المعارف والعلوم التي سيحصل عليها الطالب خلال مراحله الدراسية ،وأن التعثر في عدم إتقان اللغة العربية يمثل عائقاً أمام بناء شخصية الطالب العلمية والمعرفية والثقافية ،لافتاً إلى أن مسابقات التهجئة تقام في كثير من دول العالم لتنمية الاعتزاز باللغة الأم وتنمية مهارات أبنائهم.