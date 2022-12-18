محافظ الوادي الجديد: اعتماد 6 مدارس جديدة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتماد 6 مدارس جديدة بالمحافظة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي مدرسة ملحقة المعلمين والأمل الابتدائية الجديدة بإدارة الخارجة ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض و الجديدة الإبتدائية بالداخلة و نجيب محفوظ الابتدائيةو نجيب محفوظ الإعداية بإدارة الداخلة التعليمية، مثمنًا جهود قطاع التعليم في تطوير الأداء المؤسسي والعملية التعليمية وزيادة فرص التعلم.
ومن جانبه أوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي المدارس التي تم اعتمادها على مستوى المحافظة حتى الآن، بلغ 130 مدرسة بالقطاعات والمراحل التعليمية المختلفة.
وفى سياق متصل شهد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، فعاليات تصفيات الجمهورية لمسابقتى الإذاعة المدرسية والبرلمان المدرسى بحضور لجنة التقييم الوزارية بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة .
وأوضح مدير التعليم بالمحافظ ، أنه جرى اليوم تقييم البرلمان المدرسى المنتخب من إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين، والمدارس الفائزة بالمركز الأول على مستوى المديرية بمسابقة الإذاعة المدرسية والتى جاءت على النحو التالى
_ المرحلة الثانوية ( العام ) :
المركز الأول مدرسة الشعراوى الثانوية للبنات بالخارجة
_ التعليم الثانوى الفنى :
المركز الأول مدرسة موط التجارية بالداخلة
_ المرحلة الإعدادية
_ المركز الأول مدرسة الشهداء الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية
_المرحلة الابتدائية :
المركز الأول مدرسة عين عيش الإبتدائية بإدارة بلاط التعليمية
وشملت مراسم التقييم فقرة فنية لرياض الأطفال بمدرسة طلعت ضرغام الإبتدائية بالخارجة
وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على المجهودات المبذولة بالمسابقتين، متمنيا حظا سعيدا لتعليم المحافظة، مؤكدا دعمه الكامل لكافة مجالات الأنشطة التربوية والتى تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل ويتضح ذلك جليا من خلال حصول القطاع على مراكز متميزة على مستوى الجمهورية نتاج التعاون المثمر من الجميع.
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