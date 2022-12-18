محافظ الوادي الجديد: اعتماد 6 مدارس جديدة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

الوادي الجديد- فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اعتماد 6 مدارس جديدة بالمحافظة من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي مدرسة ملحقة المعلمين والأمل الابتدائية الجديدة بإدارة الخارجة ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض و الجديدة الإبتدائية بالداخلة و نجيب محفوظ الابتدائيةو نجيب محفوظ الإعداية بإدارة الداخلة التعليمية، مثمنًا جهود قطاع التعليم في تطوير الأداء المؤسسي والعملية التعليمية وزيادة فرص التعلم.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي المدارس التي تم اعتمادها على مستوى المحافظة حتى الآن، بلغ 130 مدرسة بالقطاعات والمراحل التعليمية المختلفة.