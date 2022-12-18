محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة انضباط الأسعار والتأكد من توافر السلع

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة بمُدن بنها وطوخ وقليوب وقها، لمتابعة توافر السلع في الأسواق والمرور علي المحال والمولات التجارية، للتأكُد من ضبط الأسعار والإعلان، إذ تم المرور على عدد من المولات والهايبرات التجارية بمدن بنها وطوخ وقها وقليوب، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن الجولة، تأتي للتأكُد من توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وتم التأكُد من توافر السلع الاستراتيجية، وخاصة الأرز وبأسعاره المُعلنة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2022 والذي ينص علي تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض ليكون كالتالي، كيلو الأرز الأبيض الفاخر التي لا تزيد فيه نسبة الكسر علي (3%) المُعبأ تعبئة فاخرة بما لا يزيد على 18 جنيهاً، وكيلو الأرز الأبيض المعبأ بما لا يزيد على 15 جنيها، وكيلو الأرز الابيض غير المعبأ بما لا يزيد عن 12 جنيهاً، وتلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.

وشدد "المحافظ"، علي أصحاب الهايبرات بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة الأرز وبأسعاره المعلنة لعدم تعرضهم للغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز الخمس ملايين جنيه طبقاً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، كما تم التنبيه بتنوع السلع في الجمعيات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين بمدينة قليوب ليستفيد المواطنين من توافر جميع مستلزماتهم بأسعار مناسبة لجميع الفئات، علاوة علي ضرورة وضع الأسعار علي كافة السلع بطريقة واضحة ومُعلنة للمواطنين، مؤكداً على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية التموينية في مختلف مراكز وقرى ومُدن وأحياء المحافظة على كافة القطاعات الخدمية لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والسلع والمواد الغذائية والمخابز البلدية والسياحية، والتأكُد من انضباط الأسعار وجودة المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات.

وشدد المحافظ، على ضرورة التعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والغرفة التجارية، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون، وتجدر الإشارة إلي أن محافظة القليوبية قد أعلنت عن أرقام لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يخص زيادة في الأسعار أو نقص في السلع وهي (٠١٣٣٢١٢٤٤٧) / (٠١٣٣٢١٢٤٦٦) أو عبر رسائل واتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

وعلي هامش الجولة وجه "الهجان"، برفع جميع الإشغالات الموجودة بشارع الشبان المسلمين بمدينة بنها وإزالة التند الثابتة المُخالفة للقانون، مع الاستمرار بتكثيف حملات رفع الإشغالات في نطاق المحافظة وتطبيق القانون حفاظاً علي حقوق المواطنين.

جاءت الجولة بحضور كل من المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، وأحمد الوزيري رئيس مركز ومدينة طوخ، واللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب، واللواء محمد فوزي رئيس مدينة قها، والعميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، وجمال سرحان مدير إدارة تموين بنها، وخالد جودة مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين القليوبية، ورضا عويس مدير الرقابة والمتابعة بالمحافظة، والدكتور حاتم عبد الحكم ممثل الطب البيطري، وسامي رجب مراقب عام الأغذية من مديرية الشئون الصحة.



جانب من جولة محافظ القليوبية



خلال جولة المحافظ



متابعة اسعار السلع



متابعة تسجيل الأسعار على السلع



محافظ القليوبية خلال الجولة