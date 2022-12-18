محافظ القاهرة يتفقد رفع تراكمات مخلفات بناء بمنطقة الأربعين بالبساتين.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال إزالة تراكمات مخلفات بناء بمنطقة الأربعين بالبساتين بلغت حوالي مليون متر مكعب.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الإزالة تأتى فى إطار تنفيذ خطة الدولة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين بأحياء القاهرة، والاهتمام بالبيئة حيث أسهمت إزالة التراكمات فى إعادة فتح الشارع للمشاة والسيارات.

وعبر المواطنون القاطنون بالمنطقة عن فرحتهم لإزالة مخلفات البناء مؤكدين بأن أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة لا تقتصر على الأماكن الجديدة بل تمتد لكل جزء بالعاصمة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه الإزالة تأتى كبداية لتنفيذ خطة هيئة نظافة وتجميل القاهرة للقضاء على كافة تراكمات الرتش ومخلفات البناء بجميع أحياء العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن السيارات المشاركة فى الإزالة تمثل جزءً من السيارات التي تم إصلاحها مؤخرا بالهيئة بالجهود الذاتية.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن السيارات المشاركة فى الإزالة لا تؤثر على تنفيذ خطة نشر سيارات الانقاذ المركزي لاداء مهامها الدورية اليومية بشوارع العاصمة بسبب عمليات الإصلاح التى تمت بورش الهيئة وأسهمت فى دعم أسطولها باحتياطى كبير لتنفيذ المهام الطارئة.

وأثنى محافظ القاهرة، على الجهد المبذول من العاملين في هيئة النظافة، مؤكدًا أن ما يقومون به يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة.