محافظ الدقهلية يكلف وكيل الإسكان بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية ببني عبيد وتمي الأمديد

فريق المحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان، بمتابعة الأعمال الجارية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزي بني عبيد وتمي الامديد علي الطبيعة، وذلك للتأكد من تنفيذ المشروعات وفقا للخطة المعتمدة وتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ لها والتأكيد علي الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لسرعة دخولها الخدمة.

وأكد "مختار" أن هدفنا جميعا من خلال كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة هو الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة قطاعات الخدمات والمرافق.

ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية أنه تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" فقد تم متابعة الاعمال الجارية لتنفيذ مشروع مجمع المصالح بمركز ومدينة بني عبيد، مشيرة الي ان المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 3.5 مليون جنيه ويتكون من دور أرضي وأول وثاني وثالث علوي ومساحة الدور الواحد 458 متر مربع ومنها 25٪ للخدمات باجمالي 110 متر مربع ويساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة بني عبيد والقري التابعة للمركز.

وأضافت أنه تم أيضا متابعة تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع إنشاء وحدة الشئون الاجتماعية الجاري تنفيذة بقرية كفر الامير بمركز تمي الامديد ويقام المبني علي مساحة 131 متر مسطح وتبلغ المساحة الكلية للموقع بالسور 169 متر مربع وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 1مليون و600 الف جنيه.

واشار "مختار"الي ان هناك تكليفات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء للمتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها كل في نطاقه والعمل الجاد لتذليل العقبات امام تنفيذ كافة المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة وسرعة دخولها الخدمة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لمواطني الدقهلية تحقيقا لرضاهم.



وكيل الاسكان بالدقهلية تتابع المشروعات



وكيل الاسكان بالدقهلية تتابع المشروعات



وكيل الاسكان بالدقهلية تتابع المشروعات



وكيل الاسكان بالدقهلية تتابع المشروعات



وكيل الاسكان بالدقهلية تتابع المشروعات



وكيل الاسكان بالدقهلية تتابع المشروعات



وكيل الاسكان بالدقهلية تتابع المشروعات



وكيل الاسكان بالدقهلية تتابع المشروعات



وكيل الاسكان بالدقهلية تتابع المشروعات