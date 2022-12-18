محافظ الجيزة يتفقد المنافذ التموينية للاطمئنان على توافر السلع وضبط الأسعار.. فيديو

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، عددا من المنافذ التموينية والمطاحن ومستودعات توزيع الدقيق والمخابز بأحياء المحافظة؛ للاطمئنان على توافر السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بجانب التصدى لأي زيادات فى أسعار السلع أو احتكارها وتخزينها بالمخالفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد، على تكثيف حملات الرقابة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتفتيش والمتابعة اليومية للأسواق والمجمعات الاستهلاكية للتأكيد على توافر جميع السلع المعروضة ومنع احتكار أي سلعة وضبط الأسعار، مشددا على عدم التهاون في أية مخالفة تضر باحتياجات المواطنين الأساسية سواء بمحاولة احتكار السلع والمغالاة غير المبررة في الأسعار أو الغش التجاري.