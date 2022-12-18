محافظ الإسماعيلية يوجه بدراسة أماكن لإنشاء منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بإحكام السيطرة على الأسواق وضبطها.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وجلال الطاهر سكرتير مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية وسيد الكرسلي رئيس لجنة الشعب التجارية بالغرفة التجارية بالمحافظة واللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة ومدير الرقابة التموينية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة موقف توافر السلع الاستراتيجية المدعمة بالمحافظة بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى.

كما تم مناقشة وطرح سيناريوهات مختلفة لحل والسيطرة على أى أزمة تواجه المحافظة في حال وجود نقص في إحدى السلع الغذائية.

وعرض مدير مديرية التموين الإجراءات التي تمت للسيطرة على أسعار الأرز وتحليل الموقف والتعامل معه.

وأثناء الاجتماع، تم مناقشة إثابة التجار وأصحاب المحال التجارية والمخابز والمجازر في حال الالتزام بالأسعار المقررة وتقديم منتج متميز.

وأكد بشارة خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المشتركة على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة دون المغالاة فيها.

وأشار بشارة إلى ضرورة التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالإعلان عن أسعار كافة السلع مع التنبيه على التجار بالإجراءات الرادعة التي سيتم تطبيقها لاحقًا حال عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع.

كما وجه "بشارة" رئيس لجنة الشعب التجارية بالغرفة التجارية بالمحافظة بسرعة دراسة أماكن لإقامة منافذ لبيع كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كافة مراكز ومدن المحافظة وذلك من أجل السيطرة على الأسعار من خلال زيادة المعروض من المنتجات الغذائية.