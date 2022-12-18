اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول.. تبدأ 9 يناير

الأحد، 18 ديسمبر 2022 05:41 م
محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول.. تبدأ 9 يناير المحافظ يعتمد مواعيد الامتحانات
الإسكندرية - جاكلين منير

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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 9 يناير وتنتهي في 25 يناير 2023 وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لهذا العام الدراسي.

 
ووجه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبوزيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب. 
 
وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية  بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات. 
 
ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023 امتحانات المرحلة الابتدائية (عام)، والمرحلة الإعدادية (عام_ مهني_ صم_ مكفوفين)، والصف الأول والثاني الثانوي العام، والمكفوفين، والصم، والتعليم الفني.
 
 

 


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