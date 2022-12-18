محافظ أسوان: استكمال تغطية مصرف السيل بتخصيص 365 مليون جنيه

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن توفير الاعتمادات المالية بتخصيص 365 مليون جنيه لاستكمال تغطية مصرف السيل بطول 2530 مترا، كان أحد أهم ثمار الزيارة الميدانية التى قامت بها لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب.

وتابع محافظ أسوان، أن ذلك كان بمثابة حلم تحقق بعد عقود من السنين ليساهم فى إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة بدعم من وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم.

جاء ذلك أثناء حضور محافظ أسوان لإجتماع اللجنة بمقر مجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى ، وجابر أبو خليل ، وحمدى محمد حسن ، ومجدى ملك بشأن متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة للجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بشأن الزيارة الميدانية التي قامت بها إلى محافظة أسوان خلال دور الإنعقاد السابق من فترة 16 إلى 19 فبراير 2022.

وشهدت اللجنة مناقشة عدم تحرير غرامات على أهالى الرقبة بنجع الحجازية بمركز دراو ، لحين تقنين أوضاع فتحات الرى على أراضى تقع خارج الزمام ، والتى تم حصرها ، وجارى عرضها على اللجنة المشتركة بين وزارتى الزراعة والرى لإتخاذ اللازم بشأن تقنينها حيث لم يتم تحرير محاضر مخالفات لها منذ العام الماضى ، وهو الذى يتوازى مع الإسراع بعمل تكاسى لترعة المنصورية لمنع النحر ، بجانب توفير عدد من المهندسين والفنيين بمديرية الزراعة.

فيما شهد الاجتماع الثانى للجنة استعراض خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتطوير بحيرة السد العالى ورفع كفاءتها والتصدى لظاهرة الصيد الجائر بالبحيرة ، وزيادة أعداد التماسيح بها.

وأشار اللواء عطية، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات العمل و تنمية الثروة السمكية بجميع البحيرات والمسطحات المائية تم صدور قانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مما سيساهم فى توحيد الجهود والقضاء على تعدد الولايات داخل بحيرة ناصر وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج السمكى المستهدفة.

وتابع، بأنه مخطط ضخ إستثمارات بحوالي 65 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 3 مفرخات سمكية بصحارى وجرف حسين وتوشكى من أجل زيادة إنتاج الزريعة والتي من المخطط أن تضاعف إلى 40 مليون زريعة بدلاً من 20 مليون العام المنقضى ، لتصل إلى 100 مليون زريعة بعد 3 سنوات مع إنتقاء البلطى النيلى الأكثر جودة.