محافظة الدقهلية تواصل أعمال مبادرة بيع الأرز المعبأ بـ13.5 جنيها للكيلو.. صور

فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، التعاون المستمر مع وزارة التموين لتوفير السلع الاساسية للمواطنين بالاسعار المناسبة وخاصة الارز الأبيض.

وفي هذا الصدد قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة شربين، إنه بالتعاون مع ادارة التموين بشربين، تم توفير 7 طن ارز ابيض معبأ في شكاير بواقع 10 كيلو لكل عبوه، وتم توزيعها من خلال سيارة نقل محملة بالكمية امام مجلس المدينة وتم بيعها للمواطنين بسعر 13.5 جنيه للكيلو، وأشارت إلى أنه يستمر التوزيع في اليوم الثاني حتي الانتهاء من الكمية كاملة.

وفي هذا الصدد أشار "محافظ الدقهلية" إلى أن جهود اجهزة المحافظة مستمرة في اتخاذ كافة الاجراءات التي تستهدف رفع المعاناه عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وكذلك تكثيف جهود قطاع التموين لمراقبة الاسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب باقوات المواطنين بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة وذلك للتيسير على المواطنين و فى إطار الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية بجميع المناطق.

جاء ذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمكافحة الغلاء وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات وتوفيرها بالاسعار المناسبة بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



مبادرة بيع الأرز المعبأ بـ13.5 جنيها للكيلو



مبادرة بيع الأرز المعبأ بـ13.5 جنيها للكيلو