اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مباحثات عراقية أمريكية "هاتفية" حول العلاقات والشراكة الثنائية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:00 ص
مباحثات عراقية أمريكية "هاتفية" حول العلاقات والشراكة الثنائية محمد شياع السودانى
أ ش أ

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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي، مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، العلاقات الثنائية والشراكة بين البلدين.
 
وقال السوداني - في تصريحات نقلتها قناة السومرية نيوز العراقية السبت - إن أولوية الحكومة تتمثل في الحفاظ على علاقات متوازنة وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم.
 
وشدد على أن العراق دولة موحدة ومستقلة وذات سيادة، وأولوية حكومته تتمثل في الحفاظ على علاقات متوازنة، وبناء شراكات اقتصادية عبر المنطقة والعالم.
 
من جانبه أكد ماكغورك استمرار دعم الولايات المتحدة لاستقرار العراق وأمنه وسيادته، ورغبة الرئيس بايدن في تعزيز العلاقات الثنائية الستراتيجية.
 

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