ما هو تأثير انقطاع النفس النومي على قلبك؟

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يبقيك الشخير مستيقظًا ويدمر دورة نومك وإيقاعك اليومي، بل ويضر بعلاقاتك ولكن أكثر من كونه مجرد مصدر إزعاج ، فقد يؤدي الشخير إلى عواقب تهدد الحياة.

وحسب ما ذكره موقع heartإذا كنت قد أيقظت نفسك من قبل بشخير مفاجئ فمن المحتمل أن تتأثر بانقطاع التنفس أثناء النوم ، والذي يرتبط بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب والسكتة الدماغية وفشل القلب .

الشخير هو ذلك الصوت المزعج الذي يحدث عندما يمر الهواء بأنسجة مرتخية في حلقك أثناء النوم، انقطاع النفس النومي هو اضطراب يبدأ فيه تنفس الشخص ويتوقف بشكل متكرر أثناء النوم.

ليس كل من يشخر مصابًا بانقطاع النفس أثناء النوم ، ولكن العديد ممن يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم يشخرون بانتظام- وبصوت عالٍ، يعاني واحد من كل خمسة بالغين من انقطاع النفس النومي الخفيف على الأقل، و يصيب الرجال أكثر من النساء.

النوع الأكثر شيوعًا هو انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA) ، حيث يساهم وزن الجزء العلوي من الصدر والرقبة في منع تدفق الهواء، ويحدث النوع الأقل شيوعًا ، وهو انقطاع النفس النومي المركزي (CSA) ، عندما يفشل الدماغ في إرسال إشارات منتظمة إلى الحجاب الحاجز لينقبض ويتوسع ارتبط CSA بسكتة دماغية.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي ، يصعب إبقاء مجرى الهواء العلوي مفتوحًا أثناء النوم لأن الوزن يفوق العضلات التي تبقيه مفتوحًا و في كل مرة يغلق فيها مجرى الهواء أثناء النوم ، يكون هناك توقف في التنفس ؛ يمكن أن يحدث من خمس إلى 30 مرة في الساعة أو أكثر ، مما يجعل النائم يستيقظ فجأة ، ويلهث للحصول على الهواء.

عندما يتوقف تدفق الهواء ، يفرز الجسم هرمونات التوتر ، والتي يمكن أن تؤدي بمرور الوقت إلى أمراض القلب - السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومشاكل الكبد ومتلازمة التمثيل الغذائي .

كما أنها مرتبطة بالسمنة، ويقول الخبراء إنه يمكن أن يكون جزءًا من حلقة مفرغة يمكن أن يؤدي فيها الحرمان من النوم الذي يسببه إلى المزيد من السمنة ، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم الحالة.

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن معرضون بشكل خاص لخطر انقطاع التنفس أثناء النوم لأن رواسب الدهون حول مجرى الهواء العلوي يمكن أن تتسبب في فقدان عضلات مجرى الهواء مع مرور الوقت ، مما يؤدي إلى إعاقة التنفس وبالمثل ، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من رقبة أكثر سمكًا أو حلقًا ضيقًا أو تضخمًا في اللوزتين أو اللحمية معرضين للخطر أيضًا.

الرجال أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس النومي من النساء ، ويحدث بشكل ملحوظ في كبار السن. قد يكون هناك أيضًا خطر متزايد للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من توقف التنفس أثناء النوم أو المدخنين أو الذين يشربون.

بصرف النظر عن الشخير بصوت عالٍ والتوقف المفاجئ عن التنفس أو اللهاث للحصول على الهواء أثناء النوم قد تبدو الأعراض مشابهة لأعراض أي اضطراب في النوم وهى:

-جفاف الفم عند الاستيقاظ

-صداع الصباح

-صعوبة النوم أو النعاس المفرط

-التهيج أو صعوبة الانتباه أثناء اليقظة

باستخدام اختبار يسمى تخطيط النوم ، يمكن لطبيبك مراقبة نشاط القلب والرئة والدماغ والحركات الأخرى أثناء النوم تساعد هذه الدراسة في استبعاد اضطرابات النوم الأخرى مثل متلازمة تململ الساقين أو الخدار.

بالنسبة للحالات المتوسطة إلى الشديدة ، قد يوصي طبيبك بأجهزة أو علاجات أو حتى جراحة للمساعدة في فتح مجرى الهواء.

تشمل العلاجات الشائعة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) ، حيث تقوم الآلة بتوصيل ضغط هواء ثابت من خلال قناع في الأنف أو الفم ، أو قطعة الفم المصممة لإبقاء حلق الشخص مفتوحًا.

إذا كانت لديك حالة خفيفة وكنت تكافح من أجل الحصول على نوم جيد ليلاً ، فقد يقترح طبيبك تغييرات في نمط الحياة ، مثل:

-مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا ، لكن لا تفعل ذلك قبل النوم مباشرة لأن ذلك يؤدي إلى ضخ الأدرينالين لديك ويمكن أن يبقيك مستيقظًا.

-تجنب الكافيين قبل النوم.

-قم بتطوير روتين ما قبل النوم مثل أخذ حمام دافئ أو تعتيم الأضواء أو تناول بعض شاي الأعشاب.