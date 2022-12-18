كل ما تريد معرفته عن "الخراج".. وكيف يتم علاجه؟

كتبت نهير عبد النبى

الخراج هو طريقة الجسم لمحاولة الشفاء من العدوى، و تتكون الخراجات بعد دخول البكتيريا أو الفطريات أو غيرها من الجراثيم إلى الجسم و عادة من خلال جرح مفتوح مثل الجرح وتسبب العدوى.

وحسب ما ذكره موقع kidshealth عندما يحدث هذا يتم تنشيط جهاز المناعة في الجسم ويرسل خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى، وإنها خلايا الدم البيضاء ، جنبًا إلى جنب مع غيرها من الحطام ، التي يمكن أن تتجمع في الجرح وتصنع القيح، وعندما يتجمع القيح ولا يمكن تصريفه ، تشكل المنطقة خراجًا مؤلمًا.

عادة ما تكون الخراجات حمراء ومتورمة ودافئة عند اللمس وقد تتسرب السوائل ويمكن أن تتطور فوق الجلد أو تحت الجلد أو في السن أو حتى في أعماق الجسم في الجزء العلوي من الجلد ، قد يبدو الخراج وكأنه جرح غير ملتئم أو بثرة تحت الجلد ، قد ينتج عنه نتوء منتفخ. ويمكن أن تكون المنطقة مؤلمة.

في الحالات الشديدة ، يمكن أن تسبب العدوى حمى وقشعريرة.

من الذي يصاب بالخراجات؟



الأطفال أكثر عرضة للخراجات لأنهم أقل عرضة للتنظيف والعناية بجروحهم والجروح الأخرى ، مما يعرضهم لخطر الإصابة بهذه الأنواع من العدوى.

الأجسام الغريبة التي تدخل داخل الجرح ، مثل الرمل أو ألياف الملابس ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الخراجات ، كما يمكن أن تهيج بصيلات الشعر.

كيف يتم علاج الخراجات؟



يمكن علاج معظم الخراجات في المنزل، تأكد من أن طفلك يتجنب لمس الخراج أو دفعه أو فرقعه أو عصره لأن ذلك يمكن أن ينشر العدوى أو يدفعه أعمق داخل الجسم ، مما يزيد الأمور سوءًا.

امنع انتشار العدوى من خلال عدم السماح لطفلك بمشاركة الملابس أو المناشف أو المناشف أو الملاءات أو أي شيء آخر قد يكون لمس الخراج.

للمساعدة في فتح الخراج وتصريفه ، حاول وضع ضمادة دافئة، و يمكنك عمل ضمادة عن طريق ترطيب منشفة بماء دافئ (وليس ساخن) ووضعها فوق الخراج لعدة دقائق افعل هذا عدة مرات في اليوم اغسل يديك جيدًا دائمًا قبل وبعد لمس الخراج.

إذا انفتح الخراج من تلقاء نفسه وتم تصريفه ، ويبدو أن العدوى تختفي في غضون يومين ، يجب أن يكون طفلك بخير ولكن إذا لم تلتئم ، فحدد موعدًا مع طبيبك.

سيفحص الطبيب الخراج ليرى ما إذا كان يحتاج إلى تصريف إذا حدث ذلك ، فسيتم ذلك عن طريق عمل قطع صغير في الخراج يسمح للقيح بالتسرب يتم إعطاء الدواء مسبقًا لتخدير المنطقة بعد ذلك ، قد يتم وضع الشاش لامتصاص السائل الموجود في الجرح ومساعدة المنطقة على الالتئام إذا كان طفلك قد أجرى هذا الإجراء ، فتأكد من اتباع التعليمات الخاصة بتنظيف وتضميد الجرح.

هل يمكن منع الخراجات؟



النظافة الجيدة هي أفضل طريقة لتجنب العدوى و الحفاظ على جميع الجروح والجروح نظيفة وجافة ومغطاة بضمادة لحمايتها من الجراثيم.

علم الأطفال أن يغسلوا أيديهم كثيرًا وبشكل جيد ، باستخدام الماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. إذا لم يكن الصابون والماء في متناول اليد ، فلا بأس من استخدام معقمات اليدين الفورية أو المناديل المبللة.