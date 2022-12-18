اليوم السابع
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بتكلفة تقديرية 130 مليون جنيه..

قطاع الأعمال: إنشاء وحدة مبخرات جديدة للصودا الكاوية بمصر لصناعة الكيماويات

الأحد، 18 ديسمبر 2022 02:04 م
قطاع الأعمال: إنشاء وحدة مبخرات جديدة للصودا الكاوية بمصر لصناعة الكيماويات المهندس محمود عصمت
كتب عبد الحليم سالم

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بدأت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، في تنفيذ مشروع إنشاء وحدة مبخرات جديدة للصودا الكاوية، وذلك في إطار توجيهات المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بالتطوير المستمر للأقسام الإنتاجية وإنشاء وحدات جديدة لزيادة الإنتاج ورفع كفاءته
 
وجاء إطلاق المشروع في أعقاب زيارة المهندس محمود عصمت للشركة في أكتوبر الماضي، ومناقشته مع إدارة الشركة فكرة المشروع وكذلك المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية ومواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي من الصودا الكاوية وغاز الكلور ومشتقاتهما.
 
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع وحدة المبخرات الجديدة نحو 130 مليون جنيه، ويستهدف رفع تركيز الصودا الكاوية من 33% إلى 50% بما يحقق زيادة في الطاقة والكفاءة الإنتاجية والتشغيلية بما يتجاوز 400 طن صودا كاوية تركيز 50%.
 
ويتم تنفيذ الوحدة الجديدة بالتعاون مع شركة تيسين كروب الألمانية، وبالتوافق مع المعايير والاشتراطات البيئية لخفض الانبعاثات.
 
جدير بالذكر أن شركة مصر لصناعة الكيماويات تعد إحدى الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر، وتتمثل أبرز منتجاتها في الكلور والصودا الكاوية والهيدروجين وهيبوكلوريت الصوديوم. ويمتلك القطاع الخاص نحو 30 % من أسهم الشركة.
 
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قطاع الاعمال

الصودا اش

صناعة الكيماويات

محمود عصمت



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